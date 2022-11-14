У Києві презентували план заходів до Дня Гідності та Свободи

16:41 14 листопада Київ, Україна





Про це повідомили організатори під час пресконференції "Оголошення плану заходів до Дня Гідності та Свободи", 14 листопада у Києві. Програма заходів до Дня Гідності та Свободи, який відзначатиметься 21 листопада, міститиме публічні дискусії, форуми та виставки.Про це повідомили організатори під час пресконференції "Оголошення плану заходів до Дня Гідності та Свободи", 14 листопада у Києві.

"Ми пропонуємо гасло соціальної кампанії: "Вистояли на Майдані - переможемо у війні!" Її промоційний ролик можна буде побачити на телеканалах 21 листопада. І традиційно наш музей заохочує українців долучатися до флешмобу "Бути Гідним", аби підтримати традицію, започатковану в перші роки відзначення цього свята, й поділитися власними враженнями й спогадами про цю подію", - зазначив генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Тематичні заходи розпочнуться 15 листопада. Відкриє їх публічна дискусія "Майдан, війна, свобода: еволюція соціального опору", в якій візьмуть участь як учасники Майдану, так і українські історики та громадські діячі.



17 листопада заплановано форум "Революція Гідності: на шляху до історії" за участю іноземних спікерів, а також дискусія на тему "Перспективи розслідування справ Майдану в умовах повномасштабної війни".



17 листопада відкриється виставка "Щоденники екстреміста" художника Олексія Белюсенка.



19 листопада відбудеться екскурсія "Місцями Революції Гідності".



21 листопада заплановано покладання квітів та міжконфесійний молебень. Цього дня буде представлено виставку "Війна за ідентичність. Сила опірності культурі" у галереї мистецтв "Лавра".