У Києві презентували план заходів до Дня Гідності та Свободи

Програма заходів до Дня Гідності та Свободи, який відзначатиметься 21 листопада, міститиме публічні дискусії, форуми та виставки.
Про це повідомили організатори під час пресконференції "Оголошення плану заходів до Дня Гідності та Свободи", 14 листопада у Києві.
Про це повідомили організатори під час пресконференції "Оголошення плану заходів до Дня Гідності та Свободи", 14 листопада у Києві.
Тематичні заходи розпочнуться 15 листопада. Відкриє їх публічна дискусія "Майдан, війна, свобода: еволюція соціального опору", в якій візьмуть участь як учасники Майдану, так і українські історики та громадські діячі.
17 листопада заплановано форум "Революція Гідності: на шляху до історії" за участю іноземних спікерів, а також дискусія на тему "Перспективи розслідування справ Майдану в умовах повномасштабної війни".
17 листопада відкриється виставка "Щоденники екстреміста" художника Олексія Белюсенка.
19 листопада відбудеться екскурсія "Місцями Революції Гідності".
21 листопада заплановано покладання квітів та міжконфесійний молебень. Цього дня буде представлено виставку "Війна за ідентичність. Сила опірності культурі" у галереї мистецтв "Лавра".
17 листопада заплановано форум "Революція Гідності: на шляху до історії" за участю іноземних спікерів, а також дискусія на тему "Перспективи розслідування справ Майдану в умовах повномасштабної війни".
17 листопада відкриється виставка "Щоденники екстреміста" художника Олексія Белюсенка.
19 листопада відбудеться екскурсія "Місцями Революції Гідності".
21 листопада заплановано покладання квітів та міжконфесійний молебень. Цього дня буде представлено виставку "Війна за ідентичність. Сила опірності культурі" у галереї мистецтв "Лавра".
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