У Києві з'явиться "соціальне таксі"

19:52 04 серпень Київ, Україна

У вересні 2020 року на вулицях столиці стартує пілотний проект "Соціальне таксі", послугою зможуть користуватися 170 дітей з інвалідністю.

Про це повідомила заступник глави адміністрації Марина Хонда



У разі якщо ефективність послуги "Інватаксі для дітей з інвалідністю" підтвердять, вона буде доступна для всіх осіб з інвалідністю, які не мають можливості пересуватися самостійно.

"Ми розуміємо, що транспортувати дітей з інвалідністю в звичайному громадському транспорті не найлегше заняття. Для таких завдань у нас вже працює соціальний транспорт, який обладнаний для перевезення людей на кріслах колісних і супроводжуючих осіб. Але Київ поки покривається в повному обсязі, адже близько 8 тисяч осіб з інвалідністю потребують спеціалізованих транспортних перевезеннях. "Інватаксі" збільшить кількість транспортних засобів, дозволить здійснювати більше перевезень і повністю покрити потребу ", - пояснила Хонда.

За словами заступника голови КМДА, потреба в перевезенні людей з інвалідністю щорічно зростає. Так, в 2018 році було здійснено 19 364 перевезення для 764 осіб, а в 2019-му - 20 152 перевезення для 801 особи. У першому кварталі 2020 року було здійснено майже 8 000 перевезень для 410 осіб.