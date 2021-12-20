У Києві з'явиться нова вулиця, названа на честь британського журналіста

16:05 30 липень Київ, Україна

Комісія з питань найменувань затвердила нову назву київського провулка. Вулицю назвуть на честь відомого британського журналіста Гарета Джонса - людини, який розповів про Україну правду. Саме він став представником ЗМІ, які потрапили в Україну в 1930 року.

Ініціаторами виступила творча команда фільму "Ціна правди" та Інститут журналістики. Вирішення питання сприяли представники Громадського руху "Київська платформа культурних ініціатив".

Провулок розташований в Шевченківському районі Києва поряд з телевізійною вежею і Інститутом журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, між вулицями Дегтярівській і сім'ї Хохлових.

Те, що в Києві увічнено ім'я Гарета Джонса, - це неймовірно. І це тільки частина великого процесу. Ми пишаємося тим, що наша країна, наша компанія причетні до створення фільму Агнешки Холланд. Ми пишаємося тим, що більш ніж 100 000 українських глядачів прийшли в кінотеатри, щоб подивитися цей непростий фільм. І він став частиною новітньої історії: про Гарета була надрукована книга, проведена масштабна виставка, присвячена його особистості. Кіно і в світовому прокаті мало великий успіх: нагадаю, що світова прем'єра відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому 2019 року. А цього літа фільм вийшов у Франції, став лідером прокату і зібрав понад півтора мільйона доларів. У США відбувся Діджитал-реліз проекту, і ми щасливі, що Mr. Jones ось уже кілька тижнів входить в топ таких гігантів як Amazon і iTunes. Так, завдяки кіно, українська історія, українська досвід прагне до світової аудиторії. Велике спасибі КМДА за підтримку нашої ініціативи ", - продюсер фільму Єгор Олесов.

Гарет Джонс став першим іноземним журналістом, який зважився відкрити міжнародній спільноті правду про події в 1932-1933 рр. в радянській Україні: Голодомор, жорстку цензуру, змова і масові репресії. Історичний трилер "Ціна правди", українська прем'єра якого відбулася 28 листопада 2019 року, розповідає історію журналіста Гарета Джонса і показує трагічні події України його очима.

Фільм "Ціна правди" - спільного виробництва Польщі (Film Produkcja за підтримки Polish Film Institute), України (Kinorob за підтримки Державного агентства України з питань кіно) і Великобританії (Jones Boy Film). Зйомки фільму проходили в Україні, Польщі та Шотландії.