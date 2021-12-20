У Києві з'явиться нова вулиця, названа на честь британського журналіста

Комісія з питань найменувань затвердила нову назву київського провулка. Вулицю назвуть на честь відомого британського журналіста Гарета Джонса - людини, який розповів про Україну правду. Саме він став представником ЗМІ, які потрапили в Україну в 1930 року.
Ініціаторами виступила творча команда фільму "Ціна правди" та Інститут журналістики. Вирішення питання сприяли представники Громадського руху "Київська платформа культурних ініціатив".
Провулок розташований в Шевченківському районі Києва поряд з телевізійною вежею і Інститутом журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, між вулицями Дегтярівській і сім'ї Хохлових.
Гарет Джонс став першим іноземним журналістом, який зважився відкрити міжнародній спільноті правду про події в 1932-1933 рр. в радянській Україні: Голодомор, жорстку цензуру, змова і масові репресії. Історичний трилер "Ціна правди", українська прем'єра якого відбулася 28 листопада 2019 року, розповідає історію журналіста Гарета Джонса і показує трагічні події України його очима.
Фільм "Ціна правди" - спільного виробництва Польщі (Film Produkcja за підтримки Polish Film Institute), України (Kinorob за підтримки Державного агентства України з питань кіно) і Великобританії (Jones Boy Film). Зйомки фільму проходили в Україні, Польщі та Шотландії.
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