У Києві з'явиться аеропорт для дронів

18:27 23 вересень Київ, Україна

Проєкт Quadroport хочуть реалізувати до 2025 року, він передбачає будівництво аеропорту для дронів , де у всіх охочих буде можливість протестувати будь-який безпілотник.

У 2020 році ринок дронів в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн., при цьому він виріс у 2,5 раза у порівнянні з 2019 роком.

Про це повідомив керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників, дистриб'ютор DJI в Україні Тарас Трояк.

"У нас є проєкт Quadroport, який ми хочемо побудувати в Києві. Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА" , - сказав він.

За його словами, це "амбіційний проєкт".

"Ми плануємо десь до 2025 року його побудувати. Поки що бізнес-складова там невелика, але ми дивимося на розвиток і розуміємо, що це потрібно", - уточнив він.

За підрахунками Трояка, у 2020 році ринок БПЛА в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн.

"У цьому році він зріс у 2,5 раза у порівнянні з минулим. І в наступному році ми вже сподіваємося, що ринок буде більше ніж 1 млрд грн", - додав він.

Відзначимо, що на цей момент перший в світі аеропорт для безпілотників будується в Китаї. Він буде призначений для туристичних безпілотників.