У Києві з'явиться аеропорт для дронів

Проєкт Quadroport хочуть реалізувати до 2025 року, він передбачає будівництво аеропорту для дронів, де у всіх охочих буде можливість протестувати будь-який безпілотник.
У 2020 році ринок дронів в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн., при цьому він виріс у 2,5 раза у порівнянні з 2019 роком.
Про це повідомив керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників, дистриб'ютор DJI в Україні Тарас Трояк.
За його словами, це "амбіційний проєкт".
За підрахунками Трояка, у 2020 році ринок БПЛА в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн.
Відзначимо, що на цей момент перший в світі аеропорт для безпілотників будується в Китаї. Він буде призначений для туристичних безпілотників.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі