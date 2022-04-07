У Києві повністю припинили роботу 7 шкіл і 9 дитячих садків

09:36 13 листопада Київ, Україна

Київ займає провідні позиції за кількістю заражень коронавірусом. Так, станом на вечір четверга, 12 листопада, в Києві заразилося 809 школярів і 656 педагогів. У зв'язку з цим міська адміністрація прийняла рішення закрити на карантин деякі садки і школи.

Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл - через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в Подільському, Оболонському та Святошинському районах і по дві школи в Голосіївському і Деснянському. Збільшилася і кількість класів, які відправили на самоізоляцію через хворобу учнів", - цитує Мондрієвського пресслужба КМДА.



За його словами, на дистанційному навчанні в цілому перебувають 628 класів в 197-и школах. Всього хворих на коронавірус школярів в Києві - 809. Також хворіють 656 педагогів.



"У дитячих садках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 137 груп в 103-ьох садках", - зазначив чиновник.