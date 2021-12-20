У Києві планують звести мечеть

17:03 27 липень Київ, Україна

Незабаром може початися будівництво мечеті в центрі Києва, на даний момент проект перебуває на етапі розробки дизайну, питання місця зведення практично вирішене.

Про це повідомив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере

"Україна - це будинок для значної кількості мусульман, включаючи, звичайно, кримських татар. Особливо після 2014 року ми бачимо, що багато кримських татар змушені були переїхати, і в Києві мешкає значна спільнота. До нас звернулися з проханням про співпрацю і допомогу Україні і її мусульманському співтовариству - побудувати мечеть в Києві. Питання землі в більшій мірі вирішене. Обговорення дизайну зараз триває ", - сказав Гюльдере.

Він додав, що після того, як ця фаза обговорення дизайну закінчиться, буде можливість запустити офіційні процедури затвердження.

"У Києва дуже красивий пейзаж, це дуже гарне місто, і я абсолютно переконаний, що цей проект принесе особливу, унікальну доповнення красі Києва, його багатим контурах і виду", - підкреслив посол.

За його словами, мечеть планується побудувати в місці, розташованому в центрі Києва, а більше деталей з'явиться в найближчі місяці.