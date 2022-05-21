У Києві переодягли головну ялинку: традиційна зірка замість чарівного капелюху

19:45 17 грудня Київ, Україна

Все-таки зірка, яка прикрашає головну ялинку столиці, буде восьмикінечною. Традиційна зірка прийшла на заміну чарівному капелюху, який демонтували відразу ж після громадського і церковного засудження.



Святкове запалювання ялинки для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня, в день Святого Миколая, о 19:00.



Спочатку ялинку вінчав величезний "чарівний" капелюх. Такий вибір святкового декору викликав дискусію в суспільстві. Багато людей вимагали прикрасити дерево традиційною різдвяною зіркою, і організатори столичного святкування прислухалися до критичних зауважень. 13 грудня капелюх зняли з ялинки.