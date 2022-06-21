У Києві перейменують більшість вулиць

11:40 21 червня Київ, Україна

У додатку "Київ Цифровий" закінчилося рейтингове електронне голосування щодо перейменування міських об'єктів.

Про це повідомили на сайті Київської міськради, депутатка Київради Ксенія Семенова у Facebook.

"До рейтингового електронного голосування щодо перейменування міських об'єктів увійшли 296 об'єктів, які були відібрані експертною комісією. Громадяни України брали активну участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйона голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ", - секретар Київради Володимир Бондаренко.

Депутатка Київради Ксенія Семенова зазначила, що "очікувано, більшість вулиць співпадають із рекомендаціями експертів".



Вона навела кілька прикладів нових назв столичних вулиць:

Пушкінська – Чикаленко,

Льва Толстого – Українських Героїв,

Московська - Князів Острозьких,

Смоленська – Сім'ї Бродських,

Пітерська – Лондонська,

Волгоградська – Романа Ратушного.

Водночас, за словами Семенової, є і "розчарування". Наприклад, те, що замість назви вулиці на честь Юлії Здановської, вченої, яка загинула від рук росіян, українці обрали нейтральну назву Наукова.



Бондаренко повідомив, що отримані результати передано до Київради для подальшого розгляду експертної комісії.



Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус міськради прийматиме рішення про перейменування міських об'єктів.