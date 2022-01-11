У Києві перед посольством Казахстану пройшла акція солідарності із казахстанським народом

14:28 11 січень Київ, Україна





Українські правозахисники шоковані хвилею насильства в Казахстані і говорять про придушення протестів. Вони закликають казахстанську владу оприлюднити реальні дані про постраждалих та не приховувати масштабу порушень прав людини у країні. 10 січня у Києві було проведено акцію солідарності з протестувальниками Казахстану . У заході взяли участь близько сотні людей із прапорами України, Білорусі та Казахстану.Українські правозахисники шоковані хвилею насильства в Казахстані і говорять про придушення протестів. Вони закликають казахстанську владу оприлюднити реальні дані про постраждалих та не приховувати масштабу порушень прав людини у країні.

“Йдеться про тисячі затриманих та сотні загиблих. Є підтвердження, що у Казахстані затримувалися випадкові люди. Є підтвердження тортур та схилянь до самонаклепів. Карта боротьби з тероризмом, яку зараз розігрує влада, не виглядає так, що можна сприйняти серйозною версією подій. Ніяка терористична загроза – уявна чи реальна – не може скасовувати права та свободи людини. Нічого не виправдовує катувань. Казахстан має міжнародні зобов'язання в цій галузі. Дотримання прав і свобод людини обов'язкове, яку б версію подій не пропагувала офіційна влада країни“, – сказав координатор проєкту “Без кордонів” Максим Буткевич.

Керівник Free Belarus Center Поліна Бродік заявила, що білоруський народ не хоче воювати з народом Казахстану, а значить, рішення Олександра Лукашенка відправити військових до цієї країни не має нічого спільного із рішенням білорусів.

"Білоруси дотримуються позиції, що кожна країна має право на свій суверенітет і ми прагнемо мирних змін", - наголосила Бродік.

Мітингувальники закликають до врегулювання конфлікту з дотриманням національного законодавства Казахстану та його міжнародних зобов'язань, а також засуджують введення у країну контингенту Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).



Правозахисники також наголосили на важливості підтримки біженців з Казахстану, які шукатимуть притулку в Україні, з боку української влади. Вони закликали до гуманної взаємодії відповідно до українського законодавства, міжнародних стандартів та міжнародних зобов'язань України.