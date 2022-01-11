У Києві перед посольством Казахстану пройшла акція солідарності із казахстанським народом

10 січня у Києві було проведено акцію солідарності з протестувальниками Казахстану. У заході взяли участь близько сотні людей із прапорами України, Білорусі та Казахстану.
Українські правозахисники шоковані хвилею насильства в Казахстані і говорять про придушення протестів. Вони закликають казахстанську владу оприлюднити реальні дані про постраждалих та не приховувати масштабу порушень прав людини у країні.
Українські правозахисники шоковані хвилею насильства в Казахстані і говорять про придушення протестів. Вони закликають казахстанську владу оприлюднити реальні дані про постраждалих та не приховувати масштабу порушень прав людини у країні.
Керівник Free Belarus Center Поліна Бродік заявила, що білоруський народ не хоче воювати з народом Казахстану, а значить, рішення Олександра Лукашенка відправити військових до цієї країни не має нічого спільного із рішенням білорусів.
Мітингувальники закликають до врегулювання конфлікту з дотриманням національного законодавства Казахстану та його міжнародних зобов'язань, а також засуджують введення у країну контингенту Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).
Правозахисники також наголосили на важливості підтримки біженців з Казахстану, які шукатимуть притулку в Україні, з боку української влади. Вони закликали до гуманної взаємодії відповідно до українського законодавства, міжнародних стандартів та міжнародних зобов'язань України.
Правозахисники також наголосили на важливості підтримки біженців з Казахстану, які шукатимуть притулку в Україні, з боку української влади. Вони закликали до гуманної взаємодії відповідно до українського законодавства, міжнародних стандартів та міжнародних зобов'язань України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі