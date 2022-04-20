У Києві відсвяткують 31 річницю підняття українського прапора над столицею

06:52 23 липня Київ, Україна

Урочистий захід, присвячений святкуванню 31 річниці підняття українського прапора, відбудеться 24 липня о 11:00 біля Київської міськради.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



З вітальним словом виступлять заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, керуючий справами секретаріату Київської міської ради Ігор Хацевич. Також до святкування приєднаються заступник голови Київської міської ради I скликання Олександр Мосіюк, депутати I і IX скликань.



Для довідки: нагадаємо, що рішенням Київської міської ради №228/949 від 06.07.2000 року встановлено День національного прапора в столиці України - місті Київ, який відзначається щорічно 24 липня. Саме в цей день в 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над будівлею Київської міської ради. За тиждень до цієї події Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України.



Перед тим, як синьо-жовтий прапор підняли над столицею, його освятили в Софійському соборі і почесною ходою принесли до будівлі Київської міської ради.

Зараз прапор зберігається в Національному музеї історії України.