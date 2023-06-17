У Києві скасували договір на закупівлю барабанів для психологічного розвантаження дітей в укриттях

16:18 16 червня Київ, Україна

Керівництво Дніпровської районної адміністрації у Києві ухвалило рішення про скасування договору на закупівлю барабанів для "психологічного розвантаження дітей в укриттях" на суму понад 800 тисяч гривень.

Голова Дніпровської районної адміністрації Павло Бабій поділився цією інформацією у своєму акаунті у соціальній мережі Facebook.

За словами Павла Бабія, він запросив проведення службового розслідування у зв'язку із громадським обуренням, викликаним закупівлею музичних інструментів, овочерізок та сковорідок управлінням освіти Дніпровської районної адміністрації.
 
Він також доручив створити комісію для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення таких закупівель.
 
"Я хотів би наголосити, що кошти з бюджету міста Київ та державного бюджету не були використані для придбання барабанів. Крім того, договір на закупівлю музичних інструментів (включаючи барабани різних діаметрів) у кількості 306 штук було розірвано достроково", - додав Павло Бабій.