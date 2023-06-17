У Києві скасували договір на закупівлю барабанів для психологічного розвантаження дітей в укриттях

16:18 16 червня Київ, Україна

Керівництво Дніпровської районної адміністрації у Києві ухвалило рішення про скасування договору на закупівлю барабанів для "психологічного розвантаження дітей в укриттях" на суму понад 800 тисяч гривень.



Голова Дніпровської районної адміністрації Павло Бабій поділився цією інформацією у своєму акаунті у соціальній мережі Facebook.



За словами Павла Бабія, він запросив проведення службового розслідування у зв'язку із громадським обуренням, викликаним закупівлею музичних інструментів, овочерізок та сковорідок управлінням освіти Дніпровської районної адміністрації.

Він також доручив створити комісію для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення таких закупівель.