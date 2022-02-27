У Києві відкрито пам'ятник герою української війни за незалежність Болбочану

10:14 05 жовтень Київ, Україна

У Києві 4 жовтня відбулася історична подія, був відкритий перший у світі пам'ятник герою української війни за незалежність 1917-1921 років полковнику Петру Болбочану.

Про це написав у Facebook директор Інституту національної пам'яті України Антон Дробович.

"Петро Болбочан - це людина, яка однією з перших формувала боєздатні українські військові загони, він бив російських більшовиків у центрі, на сході та на півдні України, брав участь у визволенні нашої столиці від червоної зарази в 1918, а також з мінімальними втратами розгромив їх в тому ж році в Криму", - написав Дробович.

Він повідомив, що пам'ятник побудований на вулиці Січових Стрільців, 86 - навпроти кінотеатру Київська Русь. Навколо нього розташований однойменний сквер.