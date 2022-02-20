У Києві відкрили аудіовізуальну інсталяцію до 79-ої річниці трагедії в Бабиному Яру

20:48 29 вересень Київ, Україна

На території Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" сьогодні представили ряд проєктів, присвячених 79-ій річниці трагедії.

Аудіовізуальна інсталяція буде тимчасовою, її встановлять на відстані не менше як 10 метрів від можливої віддаленої лінії кордонів єврейського кладовища.





На території можна знайти безліч стендів, покликаних нагадати про страшну трагедію. Наприклад, указ нацистів здати будь-яку наявну зброю під страхом розстрілу або картини максимально реалістично передають страшні події. Також на території встановили камені з проєкторами всередині, заглянувши туди, можна почути розповіді свідків тієї трагедії.

Нагадаємо, 29-30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр нацисти почали масові розстріли єврейського населення Києва. Всього з 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста - понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисячі осіб. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з'явився за наказом, - ще близько 17 тисяч осіб.



За оцінками істориків, за роки Другої світової війни в Бабиному Яру було вбито та поховано понад 100 тисяч людей різних національностей. Більшість закатованих були євреями. Відтоді Бабин Яр став одним із символів Голокосту, жахливого злочину нацистів проти людства.