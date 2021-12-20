У Києві відкрили пам'ятник видатному вченому та винахіднику Борису Патону

На території інституту ім. Сікорського на честь видатного наукового діяча, вченого та винахідника Бориса Патона відкрили пам'ятник.

Про це повідомила служба пресцентру Солом'янської адміністрації міста Київ.

Урочистий захід відбувся 26 листопада. На відкритті пам'ятника серед запрошених гостей були рідні Бориса Патона — онука зі своєю сім'єю, голова Солом'янської РДА Ірина Чечотка, перший заступник Олександр Смик, заступники Олена Горпинченко та Євген Малий. Також було запрошено і автора скульптури – архітектора Анатолія Валієва. Відкривав захід ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський.

Також на згадку про великого вченого було встановлено меморіальні дошки: одна з них — на будинку, де народився і проживав Борис Євгенович, друга встановлена на стінах політехнічного музею у зв'язку з присвоєнням Державному політехнічному музею імені Бориса Євгеновича Патона. Відомо, що Борис Патон усіляко сприяв його відкриттю у 1998 році.

Борис Патон – це визначна особистість в історії України. Його наукові здобутки були визнані за межами України, що сприяло світовому визнанню української науки.