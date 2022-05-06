У Києві відкрили монумент українському космонавту Каденюку

Пресслужба Офісу Президента розповіла про візит Володимира Зеленського до пам'ятника українському космонавту Леоніду Каденюку. Герою України встановили монумент на Байковому кладовищі (Київ).

Космонавт помер в січні 2018 року. Зеленський особисто ініціював встановлення пам'ятника, а для фінансування відкрили благодійний фонд, куди могли приєднатися всі охочі.

"Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна повинна хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти і вшанувати його пам'ять", - сказав Зеленський.

Монумент символічно відкрили 5 грудня - в 23-ю річницю повернення Леоніда Каденюка з космосу на Землю на шатлі "Колумбія". Відзначимо, що дизайн пам'ятника вибрала сім'я Каденюка.