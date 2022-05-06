У Києві відкрили монумент українському космонавту Каденюку

Пресслужба Офісу Президента розповіла про візит Володимира Зеленського до пам'ятника українському космонавту Леоніду Каденюку. Герою України встановили монумент на Байковому кладовищі (Київ).
Космонавт помер в січні 2018 року. Зеленський особисто ініціював встановлення пам'ятника, а для фінансування відкрили благодійний фонд, куди могли приєднатися всі охочі.
Монумент символічно відкрили 5 грудня - в 23-ю річницю повернення Леоніда Каденюка з космосу на Землю на шатлі "Колумбія". Відзначимо, що дизайн пам'ятника вибрала сім'я Каденюка.
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