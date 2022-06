У Києві відкрили фотовиставку про журналістів на фронті

У Києві 23 червня було відкрито фотовиставку The War Is Not Over Yet – “Війна ще не закінчилася”, присвячена журналістам на фронті.Експозиція працюватиме до 6 липня у парку імені Тараса Шевченка.Виставка розповідає про медійників, завдяки яким світ знає правду про війну росії проти України. Серед них є загиблі, поранені, люди, які перебували під обстрілами, які знаходилися або перебувають у полоні у росіян. Про героїв експозиції розповіли на відкритті їхні колеги.Журналістка, кореспондентка телеканалу "Україна 24" Анастасія Блищик розповіла про свого нареченого - журналіста та військовослужбовця Олександра Махова. Він загинув біля Ізюму в Харківській області 4 травня 2022 року . Чоловік багато років працював на телеканалах Україна та Україна 24, з 2014 року розповідав про війну на сході України. Воював у лавах ЗСУ з 2015 року, після демобілізації повернувся до роботи у ЗМІ.