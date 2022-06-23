У Києві відкрили фотовиставку про журналістів на фронті

17:53 23 червня Київ, Україна





Експозиція працюватиме до 6 липня у парку імені Тараса Шевченка.



Виставка розповідає про медійників, завдяки яким світ знає правду про війну росії проти України. Серед них є загиблі, поранені, люди, які перебували під обстрілами, які знаходилися або перебувають у полоні у росіян. Про героїв експозиції розповіли на відкритті їхні колеги.



Журналістка, кореспондентка телеканалу "Україна 24" Анастасія Блищик розповіла про свого нареченого - журналіста та військовослужбовця



У Києві 23 червня було відкрито фотовиставку The War Is Not Over Yet – “Війна ще не закінчилася”, присвячена журналістам на фронті.Експозиція працюватиме до 6 липня у парку імені Тараса Шевченка.Виставка розповідає про медійників, завдяки яким світ знає правду про війну росії проти України. Серед них є загиблі, поранені, люди, які перебували під обстрілами, які знаходилися або перебувають у полоні у росіян. Про героїв експозиції розповіли на відкритті їхні колеги.Журналістка, кореспондентка телеканалу "Україна 24" Анастасія Блищик розповіла про свого нареченого - журналіста та військовослужбовця Олександра Махова. Він загинув біля Ізюму в Харківській області 4 травня 2022 року . Чоловік багато років працював на телеканалах Україна та Україна 24, з 2014 року розповідав про війну на сході України. Воював у лавах ЗСУ з 2015 року, після демобілізації повернувся до роботи у ЗМІ.

Вів підкаст "Воєнкор", проводив тренінги для військових кореспондентів. У жовтні 2021 року почав працювати на телеканалі Дом. Першого дня повномасштабного вторгнення повернувся на фронт як військовослужбовець. Мав позивний "Журналіст". У квітні йому виповнилося 36 років.

За словами Блищик, Олександр під час своєї служби не лише захищав українців від російської агресії, а й знімав відео на мобільний для майбутнього документального фільму та писав. Вона прочитала кілька записів журналіста про передову та його побратимів.



На відкритті виставки був кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір. 11 березня 2022 року він зазнав контузії внаслідок російського ракетного удару в Баришівці на Київщині. В останні місяці чоловік працює у Харківській та Донецькій областях.



Він зазначив, що журналісти, які розповідають про війну з найгарячіших точок, свідомо обрали цей шлях.

"Ми знали, що не всі з нас повернуться. Не думаю, що зараз варто плакати через наші втрати. Закінчиться війна, ми усвідомимо, поплачемо, і рухатимемося далі, розвиватимемося і розвиватимемо нашу журналістику", – сказав він.

Головна редакторка онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва розповіла про свого одногрупника, американського журналіста Брента Рено, який загинув 13 березня 2022 року в Ірпені на Київщині. Того дня він разом із колегою знімав евакуацію мешканців міста. Машину медійника розстріляли росіяни, Рено отримав смертельне поранення у шию.



Мусаєва зазначила, що попри загибель журналіста кадри про війну в Україні, які він знімав, побачить увесь світ.

Його колеги, всі ми, зробили все можливе, щоб це сталося. Я думаю, що ми будемо вражені цією роботою. Це дуже важливо, щоб світ побачив правду про те, що переживають цивільні люди в Україні», – сказала журналістка.