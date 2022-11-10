У Києві відкрили центр допомоги врятованим від війни українцям

10:41 10 листопада Київ, Україна

У Києві відкрили центр допомоги українцям, які були врятовані від війни. Це вже четвертий заклад у країні після Львова, Дніпра та Запоріжжя.



Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

“Важливий урок для кожного: жодне страждання не повинно знецінюватись, поділяючи на “більше” або “менше”. Страждання завжди страждають. До жодної біди не можна звикати, мовляв, час такий. Для людяності немає спеціального часу. Вона завжди актуальна. І допомогу має отримати кожен”, – наголосила Зеленська.

У центрі є соціальні працівники, юристи, психологи, а також фахівці, які працюють із постраждалими від насильства.



Це вже четвертий заклад, раніше вони відкрилися у Львові, Дніпрі та Запоріжжі.



Перша леді також наголосила, що війна – це насильство не лише фізичне, а й психологічне та економічне, тому що люди втрачають зароблене, залишаються без нічого.



Крім того, за її словами, це насильство також і соціальне, тому що люди втрачають своє місце у житті.



Центр розташовано за адресою: місто Київ, вул. Райдужна, 6А.