У Києві відкрили центр допомоги врятованим від війни українцям

У Києві відкрили центр допомоги українцям, які були врятовані від війни. Це вже четвертий заклад у країні після Львова, Дніпра та Запоріжжя.
Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.
Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.
У центрі є соціальні працівники, юристи, психологи, а також фахівці, які працюють із постраждалими від насильства.
Це вже четвертий заклад, раніше вони відкрилися у Львові, Дніпрі та Запоріжжі.
Перша леді також наголосила, що війна – це насильство не лише фізичне, а й психологічне та економічне, тому що люди втрачають зароблене, залишаються без нічого.
Крім того, за її словами, це насильство також і соціальне, тому що люди втрачають своє місце у житті.
Центр розташовано за адресою: місто Київ, вул. Райдужна, 6А.
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