У Києві відкрилася виставка, присвячена знищеним більшовиками храмам

16:06 30 грудень Київ, Україна

До кінця січня гості та жителі столиці зможуть відвідати вуличну виставку "Зруйнована віра", присвячену християнським храмам, які були зруйновані більшовицьким режимом.

Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті (УІНП).

Координатор виставки та співробітник УІНП Володимир Поліщук пояснює, що дана виставка – це спільний проект Інституту та Історичного факультету університету Шевченка, покликаний ознайомити пересічних громадян із зруйнованими та невідновленими, по суті, безповоротно втраченими храмами Києва у 1920-30.

"Радянська окупація українських земель на початку 1920-х років пройшлася катком українською сакральною культурою в прямому сенсі того слова. Директивою ЦК ВКП(б) від 1929 р. радянський уряд проголосив релігійні організації вогнищами контрреволюції, чим розпочав масштабну кампанію з їхнього знищення.. він осиротів і десятки унікальних храмів, пов'язаних з іменами славних українських гетьманів, меценатів чи політичних діячів. Саме через руйнування храмів, як маркерів духовного життя народу, безбожний радянський уряд намагався зламати основу здорового життя народу, його духовну опору, віру. заявив співавтор виставки та заступник декана з науково-педагогічної та навчальної роботи Історичного факультету КНУ імені Т.Г.Шевченка Тарас Пшеничний.

На 15 експозиційних стендах УІНП, що розташовані на вулиці Хрещатик 22, розповідається історія десятка храмів, знищених більшовицькою владою, зокрема Михайлівський собор, Георгіївська та Межигірська церкви та інші.