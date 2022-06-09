У Києві відкриють парк динозаврів, найбільший в Україні

18:47 09 червня Київ, Україна

Вже 11 червня на території столичного Гідропарку відкриють найбільший парк Динозаврів в Україні та парк Атракціонів.

Про це повідомляють у Київраді.

«У цей складний воєнний час поступово відновлюють роботу міські розважальні зони, оскільки необхідно підтримувати економіку та створювати сприятливі умови для дозвілля. Завдяки спільним зусиллям міської влади та організаторів Динопарку вже незабаром кияни та гості міста зможуть відвідати парк Динозаврів, а також парк Атракціонів», – розповіли у Департаменті культури КМДА.

У Динопарку облаштували тематичні зони, кожну фігуру динозавра відтворили у реальних розмірах. Для дітей також будуть доступні батутна арена, мотузковий парк, тюбінгова гірка та гойдалка.



У день відкриття парку вхід для дітей віком до 12 років буде безкоштовним. Також пільговий вхід залишається незмінним для: