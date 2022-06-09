У Києві відкриють парк динозаврів, найбільший в Україні

Вже 11 червня на території столичного Гідропарку відкриють найбільший парк Динозаврів в Україні та парк Атракціонів.
Про це повідомляють у Київраді.
У Динопарку облаштували тематичні зони, кожну фігуру динозавра відтворили у реальних розмірах. Для дітей також будуть доступні батутна арена, мотузковий парк, тюбінгова гірка та гойдалка.
У день відкриття парку вхід для дітей віком до 12 років буде безкоштовним. Також пільговий вхід залишається незмінним для:
- дітей-сиріт
- дітей з інвалідністю, які мають супровідника
- учасників АТО та дітей загиблих учасників бойових дій
- учасників бойових дій
- дітей до трьох років
- дітей-іменинників
- кожної третьої та наступної дитини з багатодітної сім'ї.
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