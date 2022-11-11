У Києві відкриють центр підтримки ветеранів «Київ мілітарі хаб»

10:28 11 листопада Київ, Україна

«Київ мілітарі хаб» буде створено на базі Київського міського будинку ветеранів та Київського міського центру допомоги учасникам АТО. Їх об'єднають в одну установу для роботи з ветеранами та членами їхніх сімей.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

“Він працюватиме за принципом “єдиного вікна” та надаватиме комплекс послуг, необхідних для захисників та захисниць. Зокрема, надаватиме психологічну та юридичну підтримку, надаватиме консультативні послуги з медичного забезпечення ветеранів та інших пільг та гарантій, передбачених законами, організовуватиме заходи щодо реабілітації та реінтеграції учасників бойових дій, сприятиме працевлаштуванню та навчанню нових професій воїнів, які повернуться з війни”, – сказала заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, нова установа формуватиме основні напрямки ветеранських політик, відштовхуючись від реальних та нагальних проблем учасників бойових дій. Крім того, хаб стане платформою для комунікації ветеранського співтовариства з місцевою владою.

Нині в Україні офіційно понад 851 тисяча – це учасники бойових дій усіх категорій, члени сім'ї загиблих на війні, люди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також постраждалі учасники Революції Гідності.