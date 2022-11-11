У Києві відкриють центр підтримки ветеранів «Київ мілітарі хаб»

«Київ мілітарі хаб» буде створено на базі Київського міського будинку ветеранів та Київського міського центру допомоги учасникам АТО. Їх об'єднають в одну установу для роботи з ветеранами та членами їхніх сімей.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).
За її словами, нова установа формуватиме основні напрямки ветеранських політик, відштовхуючись від реальних та нагальних проблем учасників бойових дій. Крім того, хаб стане платформою для комунікації ветеранського співтовариства з місцевою владою.
Нині в Україні офіційно понад 851 тисяча – це учасники бойових дій усіх категорій, члени сім'ї загиблих на війні, люди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також постраждалі учасники Революції Гідності.
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