У Києві відкриється Барнахус для дітей, які постраждали від насильства

Київська міська державна адміністрація та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає створення в Києві Центру захисту та підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства, за міжнародною моделлю Барнахус. Меморандум підписали заступник голови КМДА Марина Хонда та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін, передає пресслужба КМДА.
Українська столиця приєднується до ініціативи ЮНІСЕФ та реалізовуватиме модель Барнахус, яка у перспективі може стати національною моделлю спеціалізованих послуг для дітей. З початку року у Києві постраждали від насильства або стали його свідками 2917 дітей. Барнахус – звична практика роботи з дітьми, що постраждали від насильства, в європейських країнах. Перевага цього закладу в тому, що, крім дружнього опитування дітей, постраждалі тут можуть отримати психологічну і навіть медичну допомогу. Ми вже знайшли підходяще приміщення та заклали кошти для створення такого закладу. Але головне - це методологія. І я вдячна ЮНІСЕФ за те, що вони долучаються до впровадження цієї системи у Києві», – наголосила Марина Хонда.
Голова Представництва Фонду ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив, що ЮНІСЕФ вітає ініціативу Київської державної адміністрації щодо посилення партнерства та координації між секторами та відомствами щодо захисту дітей-жертв та свідків насильства.
«ЮНІСЕФ вдячний Києву за лідерство у процесі організації дружнього до дітей правосуддя. Посилення міжсекторальної взаємодії допоможе попереджати або виявляти на ранньому етапі та відповідно реагувати на випадки насильства щодо дітей. Роль управління є ключовою у досягненні цієї мети. ЮНІСЕФ надаватиме свою експертизу та підтримку, необхідну для впровадження моделі Барнахус у Києві», – зауважив Мурат Шахін.
Барнахус – це міждисциплінарний та міжустановчий спеціалізований центр для роботи з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками подібних злочинів. Тут проводять співбесіду з дітьми, здійснюють медичний огляд для судової медицини, проводять всебічну оцінку та надають всі необхідні терапевтичні послуги від відповідних фахівців.
Його завдання – створити дружні до дитини умови у процесі правосуддя. Міждисциплінарна команда фахівців забезпечуватиме дітям, які пережили насильство, та свідкам насильства дружню та ефективну допомогу при проведенні процесуальних дій у безпечному середовищі. Для організації комплексної допомоги в мультидисциплінарній команді залучено психологів, юристів, соціальних працівників, медиків, які разом працюють, щоб надати екстрену допомогу та запобігти подальшій травматизації дитини.
Українська столиця приєднується до ініціативи ЮНІСЕФ та реалізовуватиме модель Барнахус, яка у перспективі може стати національною моделлю спеціалізованих послуг для дітей. З початку року у Києві постраждали від насильства або стали його свідками 2917 дітей. Барнахус – звична практика роботи з дітьми, що постраждали від насильства, в європейських країнах. Перевага цього закладу в тому, що, крім дружнього опитування дітей, постраждалі тут можуть отримати психологічну і навіть медичну допомогу. Ми вже знайшли підходяще приміщення та заклали кошти для створення такого закладу. Але головне - це методологія. І я вдячна ЮНІСЕФ за те, що вони долучаються до впровадження цієї системи у Києві», – наголосила Марина Хонда.
Голова Представництва Фонду ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив, що ЮНІСЕФ вітає ініціативу Київської державної адміністрації щодо посилення партнерства та координації між секторами та відомствами щодо захисту дітей-жертв та свідків насильства.
«ЮНІСЕФ вдячний Києву за лідерство у процесі організації дружнього до дітей правосуддя. Посилення міжсекторальної взаємодії допоможе попереджати або виявляти на ранньому етапі та відповідно реагувати на випадки насильства щодо дітей. Роль управління є ключовою у досягненні цієї мети. ЮНІСЕФ надаватиме свою експертизу та підтримку, необхідну для впровадження моделі Барнахус у Києві», – зауважив Мурат Шахін.
Барнахус – це міждисциплінарний та міжустановчий спеціалізований центр для роботи з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками подібних злочинів. Тут проводять співбесіду з дітьми, здійснюють медичний огляд для судової медицини, проводять всебічну оцінку та надають всі необхідні терапевтичні послуги від відповідних фахівців.
Його завдання – створити дружні до дитини умови у процесі правосуддя. Міждисциплінарна команда фахівців забезпечуватиме дітям, які пережили насильство, та свідкам насильства дружню та ефективну допомогу при проведенні процесуальних дій у безпечному середовищі. Для організації комплексної допомоги в мультидисциплінарній команді залучено психологів, юристів, соціальних працівників, медиків, які разом працюють, щоб надати екстрену допомогу та запобігти подальшій травматизації дитини.
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