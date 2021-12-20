У Києві відкриється Барнахус для дітей, які постраждали від насильства

09:19 16 грудень Київ, Україна

Київська міська державна адміністрація та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає створення в Києві Центру захисту та підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства, за міжнародною моделлю Барнахус. Меморандум підписали заступник голови КМДА Марина Хонда та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін, передає пресслужба КМДА.



Українська столиця приєднується до ініціативи ЮНІСЕФ та реалізовуватиме модель Барнахус, яка у перспективі може стати національною моделлю спеціалізованих послуг для дітей. З початку року у Києві постраждали від насильства або стали його свідками 2917 дітей. Барнахус – звична практика роботи з дітьми, що постраждали від насильства, в європейських країнах. Перевага цього закладу в тому, що, крім дружнього опитування дітей, постраждалі тут можуть отримати психологічну і навіть медичну допомогу. Ми вже знайшли підходяще приміщення та заклали кошти для створення такого закладу. Але головне - це методологія. І я вдячна ЮНІСЕФ за те, що вони долучаються до впровадження цієї системи у Києві», – наголосила Марина Хонда.



Голова Представництва Фонду ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив, що ЮНІСЕФ вітає ініціативу Київської державної адміністрації щодо посилення партнерства та координації між секторами та відомствами щодо захисту дітей-жертв та свідків насильства.



«ЮНІСЕФ вдячний Києву за лідерство у процесі організації дружнього до дітей правосуддя. Посилення міжсекторальної взаємодії допоможе попереджати або виявляти на ранньому етапі та відповідно реагувати на випадки насильства щодо дітей. Роль управління є ключовою у досягненні цієї мети. ЮНІСЕФ надаватиме свою експертизу та підтримку, необхідну для впровадження моделі Барнахус у Києві», – зауважив Мурат Шахін.



Барнахус – це міждисциплінарний та міжустановчий спеціалізований центр для роботи з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками подібних злочинів. Тут проводять співбесіду з дітьми, здійснюють медичний огляд для судової медицини, проводять всебічну оцінку та надають всі необхідні терапевтичні послуги від відповідних фахівців.

Його завдання – створити дружні до дитини умови у процесі правосуддя. Міждисциплінарна команда фахівців забезпечуватиме дітям, які пережили насильство, та свідкам насильства дружню та ефективну допомогу при проведенні процесуальних дій у безпечному середовищі. Для організації комплексної допомоги в мультидисциплінарній команді залучено психологів, юристів, соціальних працівників, медиків, які разом працюють, щоб надати екстрену допомогу та запобігти подальшій травматизації дитини.