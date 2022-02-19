У Києві об'єднають два університети

17:12 18 лютий Київ, Україна

У місті створять Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, об'єднавши два вищі навчальні заклади – «Київську академію мистецтв» та Київський університет імені Бориса Грінченка, потужний муніципальний вуз зможе конкурувати за рівнем освіти з європейськими університетами.



За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, за останні 5 років Університет Грінченка значно піднявся у рейтингах і стабільно входить до 50 найкращих вишів країни.. Водночас, «Київська академія мистецтва» — це нові творчі напрямки та професії, які потребують якісного навчання спеціалістів.



Важливе питання, яке буде вирішено завдяки об'єднанню вишів, стосується роботи художньої загальноосвітньої школи при академії, яка працюватиме у тому самому приміщенні, що й зараз.



Мондрієвський пояснив, що планується за рахунок матеріально-технічної бази університету максимально покращити забезпечення школи та мінімізувати навантаження на батьків.



Крім того, влада столиці сподівається підвищити якість освіти у художньої школи імені Чембержі.. Вони зможуть продовжувати навчання у художньому коледжі, який діє у структурі університету, а після закінчення – в Інституті мистецтв Університету Грінченка.