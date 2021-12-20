У Києві нарахували майже 5 тисяч бомбосховищ

07:39 10 грудень Київ, Україна





Відновлювати споруди цивільного захисту у столиці розпочали ще у 2014 році. Інформацію про них можна знайти на офіційних сайтах райдержадміністрацій або на



Загалом у столиці до використання готово 4913 укриттів, з яких:



3741 – цокольні та підвальні приміщення;

355 – підземні автопаркінги;

256 – підземні переходи;

47 – приміщення метрополітену.



У разі НС сповіщати про неї та інформувати населення про подальші дії буде територіальна автоматизована система за допомогою радіо, ТБ, телефонних мереж та оснащених гучномовцями авто. Фонд захисних споруд у Києві налічує близько 5 тисяч укриттів, повідомив директор департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації Роман Ткачук.Відновлювати споруди цивільного захисту у столиці розпочали ще у 2014 році. Інформацію про них можна знайти на офіційних сайтах райдержадміністрацій або на інтерактивній карті , яку чиновники підготували на початку року, коли вперше з'явилися повідомлення про нові скупчення російських військ на кордоні.Загалом у столиці до використання готово 4913 укриттів, з яких:3741 – цокольні та підвальні приміщення;355 – підземні автопаркінги;256 – підземні переходи;47 – приміщення метрополітену.У разі НС сповіщати про неї та інформувати населення про подальші дії буде територіальна автоматизована система за допомогою радіо, ТБ, телефонних мереж та оснащених гучномовцями авто.

“Запам'ятайте! Сирени та уривчасті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!". Почувши такий сигнал, негайно увімкніть гучномовець, радіо або телевізор і слухайте повідомлення управління з надзвичайних ситуацій. Вислухавши повідомлення, кожен громадянин повинен діяти без паніки та суєти відповідно до отриманих вказівок», – нагадують у КМДА.

Якщо сигнал застав людину вдома, їй радять не вимикати репродуктор, радіо або телевізор, щоб не пропустити розпорядження та вказівки влади, повідомити про отриману інформацію сусідам, а також підготувати аптечку, повсякденний одяг та запас їжі. Заздалегідь, у квартирі слід перекрити газ, електропостачання, закрити вікна або ущільнити їх.



Якщо повідомлення застало людину в транспорті чи громадському місці, то його слід уважно та спокійно вислухати, визначитись, де найближча станція метрополітену чи укриття та якнайшвидше дістатися туди або, якщо є час, додому.