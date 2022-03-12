У Києві розпочато підключення будинків до опалення

18:29 16 жовтня Київ, Україна

З огляду на прогноз синоптиків про різке погіршення погодних умов, влада столиці прийняла рішення почати опалювальний сезон сьогодні, 16 жовтня.





Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У Києві почали підключення будинків до тепла. Станом на 16:00 тепло отримали 7,8% житлового фонду (775 будинків)", - інформують в пресслужбі.

За даними КМДА, установи соціальної сфери підключаються до опалення за індивідуальними заявками їхнього керівництва.

"На вказану годину тепло вже отримують: 1,5% лікарень (5) і 0,4% від загальної кількості дитсадків (2)", - зазначили в КМДА.

Повідомляється, що ввімкнення опалення всім споживачам в більш стислі терміни неможливе, адже різке збільшення теплового навантаження - температури теплоносія і тиску - може привести до аварійних пошкоджень.