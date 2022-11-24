У Києві розпочали будівництво оборонних рубежів

15:58 24 листопада Київ, Україна

У Києві та Київській області військові проводять роботи з нарощування фортифікаційного обладнання районів та кордонів оборони.



Про це 24 листопада повідомили у Міноборони з посиланням на Сухопутні війська.



Зазначається, що нарощування укріплень відбувається на основних шляхах ймовірного висування ворога з урахуванням досвіду початку вторгнення.



На взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу, а також встановлюють довгострокові вогневі споруди для оборонного бою.





Загальна вага однієї такої споруди – близько 30 тонн. Вона складається з кількох частин, відлитих із спеціального армованого бетону.