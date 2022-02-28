У Києві на Центральному залізничному вокзалі розгорнули гуманітарний центр

09:42 28 лютий Київ, Україна

На Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр. Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.



Зокрема, тут функціонують два пункти обігріву та польова кухня.



Також на території вокзалу працює 60 волонтерів, які володіють іноземними мовами, а також надають психологічну допомогу.



Крім того, задіяні групи, які стежать за порядком та допомагають із посадкою у потяги. Наразі на вокзал прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції.