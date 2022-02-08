У Києві пройшов кубок дипломатичних місій з бігових лиж

18:59 07 лютий Київ, Україна

у Голосіївському парку в Києві пройшов Кубок дипломатичних місій - Diplomatic Cup 2022 з бігових лиж, перемогу в якому здобули представники посольства Норвегії.



Це демократичні змагання, що популяризують активне дозвілля та сприяють розвитку лижної культури. Кубок було розпочато ще у 2013 році ГО «Український гірськолижний клуб» (очолює Сергій Харчук) та посольствами Австрії, Норвегії та Швейцарії.



Цього року у командному заліку змагань свої команди очолювали капітани: Надзвичайний та Повноважний посол королівства Швеції в Україні Тобіас Тіберг та Надзвичайний та Повноважний посол королівства Норвегії в Україні Ерік Сведала.



Підсумки лижних перегонів:



І-е місце-Норвегія

ІІ-е місце-Україна

ІІІ місце-Швеція.



Формат події охопив корпоративні – командні змагання (естафета) та індивідуальні змагання – діти, жінки, чоловіки (аматори та ветерани/спортсмени). Вік учасників від 4 до 84 років.



Дистанції:

командний естафетний залік – 4х1500 м;

любителі (дівчата, хлопчики, жінки) – 1500 м (1 коло);

любителі (чоловіки) – 3000 м (2 кола);

ветерани (професіонали) – 6000 м (4 кола).

Особливістю цьогорічних змагань стала участь збірних команд представників Збройних Сил України. Взяв участь у змаганнях та голова Голосіївської РДА Сергій Садовий.



Також до змагань традиційно приєдналася команда громадської організації Fight For Right, які ще раз кинули виклик стереотипам про людей з інвалідністю та взяли участь у змаганнях. Здолати дистанцію людям з інвалідністю допомагали партнери.