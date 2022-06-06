У Києві змінено інтервал руху метрополітену

13:17 06 червня Київ, Україна

У Київському метрополітені змінили проміжок часу руху поїздів. У години-пік поїзди ходитимуть кожні 4-5 хвилин, а у міжпікові - 8-10 хвилин.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.



Також повідомляється, що почнуть працювати другі вестибюлі на станціях Дарниця та Видубичі. На станціях Осокорки та Лісова роботу вестибюлів буде змінено.



Без зупинки поїзди курсують повз станції Хрещатик, Дніпро, Гідропарк та Майдан Незалежності. Закрито також пересадковий вузол Хрещатик – Майдан Незалежності.



Керівництво метрополітену нагадує, що у разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену припиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття.