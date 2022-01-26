У Києві з майже 5000 лише 500 сховищ готові до використання – КМДА

З майже 5 000 бомбосховищ, офіційно наявних у Києві, приблизно 19% не готові до використання як укриття, повідомляє голова департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.
Це пояснюється тим, що деякі з 4913 укриттів перейшли у приватну власність. Нові власники не дають провести інвентаризацію, тому місто не може дозволити людям там сховатись. Крім того, окремі керівники ОСББ також не дають доступу до підвальних приміщень.
У КМДА зазначили, що у таких приміщеннях можна пересидіти близько двох годин, вони не обладнані для тривалого перебування людей, оскільки там немає запасу продуктів та питної води.
Безпосередньо підготували до можливих надзвичайних ситуацій близько 500 укриттів, у яких можна перебувати 2-3 дні.
Інші укриття є об'єктами подвійного призначення (підземні переходи, паркінги, 47 підземних станцій метро).
У квітні 2021 року, під час попереднього скупчення російських військ біля українських кордонів, у Києві оновили карту бомбосховищ. Її можна побачити тут.
Нагадаємо, за даними іноземних розвідників, у жовтні-листопаді Російська Федерація почала стягувати війська на кордон із Україною. Американська розвідка вважає, що Росія планує широкомасштабний військовий наступ на Україну.
У квітні 2021 року, під час попереднього накопичення російських військ біля українських кордонів, у Києві оновили карту бомбосховищ. Її можна побачити тут.
Це пояснюється тим, що деякі з 4913 укриттів перейшли у приватну власність. Нові власники не дають провести інвентаризацію, тому місто не може дозволити людям там сховатись. Крім того, окремі керівники ОСББ також не дають доступу до підвальних приміщень.
У КМДА зазначили, що у таких приміщеннях можна пересидіти близько двох годин, вони не обладнані для тривалого перебування людей, оскільки там немає запасу продуктів та питної води.
Безпосередньо підготували до можливих надзвичайних ситуацій близько 500 укриттів, у яких можна перебувати 2-3 дні.
Інші укриття є об'єктами подвійного призначення (підземні переходи, паркінги, 47 підземних станцій метро).
У квітні 2021 року, під час попереднього скупчення російських військ біля українських кордонів, у Києві оновили карту бомбосховищ. Її можна побачити тут.
Нагадаємо, за даними іноземних розвідників, у жовтні-листопаді Російська Федерація почала стягувати війська на кордон із Україною. Американська розвідка вважає, що Росія планує широкомасштабний військовий наступ на Україну.
У квітні 2021 року, під час попереднього накопичення російських військ біля українських кордонів, у Києві оновили карту бомбосховищ. Її можна побачити тут.
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