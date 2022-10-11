У Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії
09:23 11 жовтня Київ, Україна
Опубліковано графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та області. Графіки з адресами та часом щодня оприлюднюватимуть на сайті ДТЕК.
Очікується, що тривалість відключень становитиме не більше чотирьох годин.
"Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався певний дефіцит енергопотужності. Для того, щоб збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК Укренерго ввела графіки аварійного відключення електропостачання", - повідомляє ДТЕК.
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