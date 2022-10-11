У Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії

09:23 11 жовтня Київ, Україна

Опубліковано графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та області. Графіки з адресами та часом щодня оприлюднюватимуть на сайті ДТЕК.

Очікується, що тривалість відключень становитиме не більше чотирьох годин.