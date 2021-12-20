У Києві та Чернігівській області змінили дату проведення ЗНО

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в місті Київ та Чернігівській області переноситься, в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Відзначається, що незалежно від того, коли саме той чи інший учасник проходитиме оцінювання, для нього буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів з переліку і пройти тестування вдома.
Так, учасники, які будуть проходити оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді в цьому сервісі 10-14 квітня, тобто відповідно до попередніх планів.
Учасники з Києва та Чернігівської області, для яких тестування буде перенесене на 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).
Результати пробного ЗНО буде розміщено в особистих кабінетах всіх учасників оцінювання до 30 квітня.
Так, учасники, які будуть проходити оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді в цьому сервісі 10-14 квітня, тобто відповідно до попередніх планів.
Учасники з Києва та Чернігівської області, для яких тестування буде перенесене на 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).
Результати пробного ЗНО буде розміщено в особистих кабінетах всіх учасників оцінювання до 30 квітня.
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