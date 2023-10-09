У Києві та 10 областях запрацювали мобільні класи безпеки

20:43 09 жовтня Київ, Україна

З 9 жовтня у 10 областях України та Києві працюватимуть 15 мобільних класів безпеки. Це спільний проект Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ.





Про ініціативу повідомляють Національна поліція України та Урядовий портал.

Дітей навчатимуть у пересувних транспортних засобах, оснащених необхідним для занять обладнанням. Машини передав ЮНІСЕФ. Ціль проекту – доступно пояснити дітям правила безпечної поведінки під час війни. Відкриття мобільних класів відбулося за участю

прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Нацполіції Івана Виговського.

Поліцейські разом із рятувальниками розповідатимуть дітям про мінно-вибухові предмети, правила поведінки на воді, на вулиці, правила дорожнього руху, говоритимуть про кібербезпеку, застерігатимуть від буллінгу та домашнього насильства.



У машинах є інформаційна брошура, фотозона. Навчання проходитиме в ігровій формі, воно доступне і для дітей з особливими

освітніми потребами. Як дошкільнята, так і старшокласники зможуть приміряти форму поліції та ДСНС.

У поліції кажуть, що мобільні класи безпеки допоможуть працювати з дітьми навіть у найвіддаленіших куточках України, щоб уберегти їх від небезпек. Особливо актуальна ініціатива на деокупованих територіях та у прифронтових областях. Шмігаль сказав, що згодом мобільні класи охоплять ще більше громад.