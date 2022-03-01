У Києві функціонують 17 пунктів ковід-вакцинації педагогів

07:44 03 червень Київ, Україна

На сьогодні вакцинація педагогів добровільна і в кожному районі Києва на ранок 3 червня функціонує як мінімум один пункт вакцинації. Всього в столиці їх поки 17.

Про це повідомила пресслужба КМДА з посиланням на першого заступника голови адміністрації Миколу Поворозника.

"Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров'я налагодили процес вакцинації в центрах. Прищепні бригади вже почали робити щеплення", - зазначив чиновник.

За його словами, педагогів завчасно запрошують на вакцинацію. Для ін'єкцій використовують вакцину Pfizer, яку надав МОЗ.



Щоб вакцинувати працівників освітнього колективу, нагадав Поворозник, керівнику закладу необхідно надати дані про охочих зробити щеплення в районний відділ освіти. Після цього їх телефоном запросять на конкретний день на вакцинацію.



На вакцинацію від коронавірусу записалися лише 32% працівників освітніх установ. У зв'язку з цим міністр освіти Сергій Шкарлет заявив про можливість примусової вакцинації від COVID-19 вчителів і педагогів.