У Києві древній валун перетворили на пам'ятник мамам

15:36 10 травень Київ, Україна

Вчора, 9 травня, в Україні відзначався не тільки День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, але ще і День матері.

У Києві в Маріїнському парку відбулося урочисте відкриття пам'ятника на честь мам. Монумент «Моя мама - найкраща» - це валун, якому 1,8 мільярда років!

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці лікарні Охматдит.

На пам'ятнику викарбувані малюнки дітей, які лікуються в Охматдиті. Маленькі пацієнти спеціально намалювали їх до Дня матері.



Відзначається, що монумент «Моя мама - найкраща» - подарунок усім мамам до Дня матері.



У лікарні кажуть, що мами роблять титанічну працю протягом тисячоліть людської історії і давно заслуговують на пам'ятник.



