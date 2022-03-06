У Києві довгі черги людей очікують COVID-щеплення

14:27 05 червень Київ, Україна

Мабуть, без проблем не проходить жоден захід в Україні. Перемігши низький рівень вакцинації, в столиці не справляються з великим бажанням людей вакцинуватися. Сьогодні, 5 червня, в Києві біля центру масових щеплень на Броварському проспекті з раннього ранку вишикувалася черга на вакцинацію від COVID-19.

Відзначається, що люди займали чергу з 5-6 ранку. Всі стоять під пекучим сонцем, деякі кияни принесли з собою розкладні стільці. Втім, повідомляється, що заради щеплення в Київ приїжджають і іногородні.

Місцева влада запланувала, що охочі вакцинуватися повинні утворити дві черги:

з тих, хто отримав смс-повідомлення із запрошенням;

з тих, хто зареєструвався на порталі або в додатку Дія, але не отримав відповіді (жива черга).

Однак, як повідомили журналісти, всіх відправляли в одну чергу, через що деякі люди, які отримали запрошення, просто йшли додому. Відзначається, що черга почала сильно збільшуватися з 9 ранку.

Тим часом в Полтаві справи з вакцинацією йдуть трохи краще. Центр вакцинації тут відкрили на 10 хвилин раніше запланованого, оскільки людей було вже досить багато. Черга одна і займає її той, хто прийшов останнім. Зараз в черзі 30-40 осіб.

Вакцинують людей в приміщенні юридичного інституту.