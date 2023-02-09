У Києві демонтували пам'ятники радянському генералу Ватутіну та льотчику Чкалову

16:19 09 лютого Київ, Україна





Пам'ятники Чкалову на вул. Олеся Гончара та Ватутіну на вході до Маріїнського парку з боку вул. Грушевського виключили із держреєстру нерухомих пам'яток України 7 лютого 2023 року.



Перший був демонтований увечері 8 лютого, другий — наступного дня. Після У Києві демонтували пам'ятники радянському генералу Миколі Ватутіну та льотчику Валерію Чкалову. Напередодні їхнє знесення погодило Міністерство культури та інформаційної політики.Пам'ятники Чкалову на вул. Олеся Гончара та Ватутіну на вході до Маріїнського парку з боку вул. Грушевського виключили із держреєстру нерухомих пам'яток України 7 лютого 2023 року.Перший був демонтований увечері 8 лютого, другий — наступного дня. Після демонтажу їх згідно з рішенням Київської міської ради мають перенести до Музею авіації України імені Антонова.

"Пам'ятникам цим радянським постатям не місце на вулицях української столиці. У керівництва міста давно була політична воля на ці рішення, але через багато юридичних колізій ми не могли їх ухвалити. Зокрема, ми очікували на рішення Мінкульту щодо зняття з цих об'єктів пам'яткоохоронного статусу. Це фактично розв'язало нам руки. Оскільки тепер ми законним способом можемо перенести ці пам'ятники без розробки науково-проєктної документації щодо переміщення та встановлення об'єктів”, – наголосив заступник голови КМВА Володимир Прокопов.

Тепер у Київраді очікують від Мінкульту погодження на демонтаж пам'ятників іншим радянським та російським діячам.



Водночас у публікації Мінкульту йдеться про те, що питання перенесення пам'яток Чкалову та Ватутіну КМВА “могла вирішити і без втручання міністерства, іншим визначеним законом способом, тепер КМВА точно має виключити ці пам'ятники з Переліку щойно виявлених об'єктів, демонтувати та перенести монументи”.



Валерій Чкалов – радянський льотчик-випробувач, комбриг, герой Радянського Союзу.



Микола Ватутін – радянський воєначальник, генерал армії, герой Радянського Союзу. Брав активну участь у війні проти армії УНР, повстанців Холодного Яру. Найбільше "уславився" під час Другої світової війни. Його керівництво військами призводило до величезних втрат серед особового складу.