У Києві роздаватимуть продуктові набори: хто може отримати і куди звертатися?

17:53 10 березень Київ, Україна





Про це



Отримати набори можуть ті, хто належить до соціально незахищених категорій, та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, а саме: У Києві міська влада забезпечуватиме продуктовими наборами певні категорії громадян.Про це повідомили у КМДА.Отримати набори можуть ті, хто належить до соціально незахищених категорій, та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, а саме:

люди з інвалідністю;

сім'ї, де виховують дітей із інвалідністю;

самотні літні люди;

паліативні хворі;

ті, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.

Щоб отримати продуктовий набір, потрібно звернутися, наприклад, до Київського міського територіального центру соціального обслуговування за адресою: вулиця Котельникова, 32/11 або за телефоном 044-450-91-66, або до центру в районі проживання:

Голосіївський район за адресою вул.. Толстого, 25/2 або за телефоном 044-235-00-40;

Дарницький район за адресою вулиця Вербицького, 9-І або за телефоном 044-562-47-30;

Деснянський район за адресою вулиця Будищанська, 4 або за телефоном 044-533-72-51;

Дніпровський район, вул.. Курнатовського, 7-А або за телефоном 044-512-00-35;

Оболонський район за адресою вулиця Озерна, 18-А або за телефоном 044-414-09-41;

Печерський район за адресою вулиця Бойчука (Кіквідзе), 11-А або за телефоном 066-733-07-30;

Подільський район за адресою вулиця Братська, 15/9 або за телефоном 044-425-05-12;

Святошинський район за адресою вулиця Жмеринська, 22-А або за телефоном 044-405-92-75;

Солом'янський район за адресою бульвар В. Гавела, 83-А або за телефоном 044-497-73-27;

Шевченківський район за адресою вулиця Сальського, 11-А або за телефоном 044-467-00-14.

У КМДА зазначили, що з питаннями отримання продуктових наборів не слід звертатися за телефоном 15-51.



Наразі у будинкових чатах та районних групах у соцмережах почали поширювати некоректну інформацію про можливість замовлення продуктових наборів через контактний центр 15-51. Через велику кількість дзвінків роботу контактного центру фактично заблоковано, і установа не може виконувати свої прямі функції», – розповіли чиновники.



В умовах воєнного стану міська влада закликала киян згуртовуватися та по можливості допомагати поряд.