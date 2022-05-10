У Києві буде "галасно": ЗСУ проведуть навчання з використанням холостих боєприпасів

11:59 06 серпня Київ, Україна

7-13 серпня в столиці пройдуть планові військові навчання, на зборах відпрацюють практичні дії по обороні столиці з використанням холостих патронів і навчальних вибухових пристроїв.

Про це повідомляє пресслужба Шевченківської райдержадміністрації в Києві в п'ятницю, 6 серпня.

"Згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ, в Києві з 7 по 13 серпня проведуть навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони міста Київ - відпрацьовуватимуть практичні дії по обороні столиці", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, будуть організовані навчання з використанням холостих патронів і навчальних вибухових пристроїв.

"Тому киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони в цей час будуть в оточенні правоохоронців", - сказано в повідомленні.

Навчання пройдуть за такими адресами:

навчальне місце № 1 - виконання бойових завдань з оборони міста Київ (вул. Велика Окружна навпроти ЖК "Міністерський");

навчальне місце № 2 - підтримка правопорядку і безпеки в місті Київ в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом'янської районної державної адміністрації);

навчальне місце № 3 - охорона критично важливих об'єктів і комунікацій міста Київ (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);

навчальне місце № 4 - охорона і забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом'янської районної державної адміністрації);

навчальне місце № 5 - розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Київ (малий зал Голосіївської районної державної адміністрації);