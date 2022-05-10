У Києві буде "галасно": ЗСУ проведуть навчання з використанням холостих боєприпасів

7-13 серпня в столиці пройдуть планові військові навчання, на зборах відпрацюють практичні дії по обороні столиці з використанням холостих патронів і навчальних вибухових пристроїв.
Про це повідомляє пресслужба Шевченківської райдержадміністрації в Києві в п'ятницю, 6 серпня.
Зокрема, будуть організовані навчання з використанням холостих патронів і навчальних вибухових пристроїв.
Навчання пройдуть за такими адресами:
- навчальне місце № 1 - виконання бойових завдань з оборони міста Київ (вул. Велика Окружна навпроти ЖК "Міністерський");
- навчальне місце № 2 - підтримка правопорядку і безпеки в місті Київ в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом'янської районної державної адміністрації);
- навчальне місце № 3 - охорона критично важливих об'єктів і комунікацій міста Київ (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);
- навчальне місце № 4 - охорона і забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом'янської районної державної адміністрації);
- навчальне місце № 5 - розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Київ (малий зал Голосіївської районної державної адміністрації);
- навчальне місце № 6 - розгортання штабу району територіальної оборони Солом'янської районної державної адміністрації та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Київ (спортивний зал Солом'янської районної державної адміністрації).
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