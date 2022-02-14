У Києві відбудеться художній проект «Роки війни та кохання»

18:56 14 лютий Київ, Україна

У Дні вшанування Героїв Небесної Сотні – з 18 по 20 лютого – у столичному кінотеатрі «Братислава» на вул.. Архипенко, 5, відбудеться художній проект «Роки війни та кохання».

"Протягом трьох днів запрошуємо киян та гостей міста відвідати фотовиставку із фондів Національного музею Революції Гідності, показ тематичних фільмів та поетичні читання", - повідомляють організатори.

За задумом організаторів, проект «Роки війни та кохання» має розповісти, чому війна, яка триває в Україні вже восьмий рік, не зламала та не може зламати волю українського народу.



Під час заходів відвідувачі зможуть знайти відповіді на питання, що надавало сили та робило незламною волю наших захисників та захисниць, коли вони ціною своїх життів захищали правду та гідність на вулицях Києва, захищали український Крим.. А пізніше відстоювали батьківщину в аеропорту Донецька, боролися в Іловайську та потрапили в котел, виживали у полоні, оберігали та щодня оберігають мирне життя українців.



Організаторами заходів є Департамент культури КМДА та Національний музей Революції Гідності.



Вхід до кінотеатру «Братислава» вільний. Відвідувачів просять дотримуватися карантинних вимог. При вході до приміщення необхідно мати сертифікат або свідоцтво про одужання/вакцинування від коронавірусу або негативний результат тесту.