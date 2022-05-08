У Києві 7 серпня частково обмежать рух Хрещатиком

11:59 05 серпня Київ, Україна

У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт, на головній вулиці столиці Хрещатик буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомили в КК «Київавтодор».

"На Хрещатику виконають поточний ремонт покриття. 7 серпня будуть працювати на ділянці від вул. Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні. Рух буде обмежено з 8:00 до 17:00", - йдеться в повідомленні.

Пояснюється, що роботи виконають у вихідний, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено. Комунальна корпорація вибачається за незручності.



Крім того, на вулиці Чистяковській через ремонт 7 серпня частково обмежуватимуть рух. Про це повідомляє в Телеграмі Патрульна поліція Києва.