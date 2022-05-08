У Києві 7 серпня частково обмежать рух Хрещатиком
11:59 05 серпня Київ, Україна
У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт, на головній вулиці столиці Хрещатик буде обмежено рух транспорту.
Про це повідомили в КК «Київавтодор».
"На Хрещатику виконають поточний ремонт покриття. 7 серпня будуть працювати на ділянці від вул. Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні. Рух буде обмежено з 8:00 до 17:00", - йдеться в повідомленні.
Пояснюється, що роботи виконають у вихідний, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено. Комунальна корпорація вибачається за незручності.
Крім того, на вулиці Чистяковській через ремонт 7 серпня частково обмежуватимуть рух. Про це повідомляє в Телеграмі Патрульна поліція Києва.
"З 9:00 до 19:00 7 серпня на вулиці Чистяковській триватиме середній ремонт. Будуть укладати верхній шар покриття на ділянці від вулиці Галаганівської до проспекту Перемоги. Під час робіт рух буде частково обмежено", - уточнюється в повідомленні.
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