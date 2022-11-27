У Києві 20% Пунктів незламності не підготовлено до роботи – Арахамія

У Києві з 530 Пунктів незламності 20% виявилися закритими. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі єдиного телемарафону у суботу, 26 листопада.
Він також зазначив, що не у всіх чинних пунктах створено необхідні умови.
За його словами, для того, щоб пункти запрацювали на повну силу, народні депутати мають намір підключити представників бізнесу та волонтерів.
Арахамія пояснив, що нардепи вирішили перевірити роботу "пунктів незламності" у столиці, оскільки було багато скарг від киян, що пункти не працюють, що там немає тепло, інтернет.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що "пункти незламності", які почали діяти по всій Україні в умовах знеструмлення через російські ракетні удари, функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно як місця тимчасового перебування.
Декілька днів тому повідомлялося, що в Україні розгорнули 940 пунктів незламності.
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