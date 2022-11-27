У Києві 20% Пунктів незламності не підготовлено до роботи – Арахамія

11:41 27 листопада Київ, Україна

У Києві з 530 Пунктів незламності 20% виявилися закритими. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі єдиного телемарафону у суботу, 26 листопада.

Він також зазначив, що не у всіх чинних пунктах створено необхідні умови.

"Десь є три генератори, але вони не підключені, десь немає жодного генератора, десь немає інтернету, десь немає води", - розповів Арахамія.

За його словами, для того, щоб пункти запрацювали на повну силу, народні депутати мають намір підключити представників бізнесу та волонтерів.

"Безумовно, тиснутимемо і працюватимемо з міською владою, щоб протягом двох-трьох днів вирішити всі ці логістичні організаційні питання", - зазначив голова фракції.

Арахамія пояснив, що нардепи вирішили перевірити роботу "пунктів незламності" у столиці, оскільки було багато скарг від киян, що пункти не працюють, що там немає тепло, інтернет.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що "пункти незламності", які почали діяти по всій Україні в умовах знеструмлення через російські ракетні удари, функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно як місця тимчасового перебування.

Декілька днів тому повідомлялося, що в Україні розгорнули 940 пунктів незламності.