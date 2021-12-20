У Києві 27 листопада пройде літературна зустріч «Жива книга на Петрівці»

Зустріч та бесіди про «український період» Нобелівського лауреата Івана Буніна пройдуть у рамках традиційної суботньої зустрічі «Жива книга на Петрівці». Іван Бунін часто бував у Києві та тривалий час проживав в Одесі. Цей період свого життя він описав у своєму біографічному романі.

Літературознавець Ольга Пугач на літературній зустрічі розповість про час, проведений в Україні відомим письменником та поетом Іваном Буніним.

Іван Олексійович походить із давнього дворянського роду Бунінських, коріння якого беруть початок з XV століття на Полтавщині.

Жовтневу революцію Бунін категорично не прийняв. Спостереження письменника післяреволюційного часу позначилися в його щоденнику 1918—1919 років «Окаянні дні». У травні 1918 Бунін поїхав з Москви до Одеси, де він продовжив працювати. Місто багато разів змінювалося: змінювалася влада, мінялися порядки. Усі ці події відбито у другій частині «Окаянних днів».

Наприкінці вересня 1918 року Бунін в одному з київських театрів на літературному вечорі прочитав свої нові твори: оповідання «Сни Чанга» та «Треті півні».

У 1920 році 26 січня Буніни відпливли до Константинополя на іноземному пароплаві «Спарта» і вже не поверталися до рідних земель.

Згадуючи в романі «Життя Арсеньєва» свої підліткові та юнацькі роки, Іван Бунін писав про те, як він уперше знайомився з Києвом і закохувався у його образ, велич та «південну гостинність».

Захід відбувається за підтримки Фонду «Культурні новації» та видавництва «Саміт-Книга».

У суботу, 27 листопада, о 12.00 на книжковому ринку «Петрівка» (книжковий лабіринт «Моя книга» (ряд 39) відбудеться суботній літературний вечір, присвячений українському періоду письменника Івана Буніна).

Вхід вільний.