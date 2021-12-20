У Києві 17 листопада буде відсутня холодна вода: Київводоканал попереджає мешканців про планові роботи

Київводоканал попереджає мешканців столиці, що у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт за наведеними нижче адресами може бути відсутнім подання холодної води.

Також передбачено аварійне вимкнення холодного водопостачання 17 листопада.

Станом на 16:00, 17 листопада тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Костянтинівська, 44.

вул. Гродненська, 36

вул. Ігната Хоткевича, 18.

пров. Ігоря Качуровского, 14/105.

ул. Костянтина Данькевича, 13.

пр-т. Леся Курбаса, 3

вул. Заповітна, 1-12.

вул. Яблунева, 20, 22А.

вул. Дружня, 1-47.

вул. Михайла Дінця, 21А, 23, 23А, 25.

вул. Івана Піддубного, 2А.

Завершено роботи та відновлено водопостачання за адресами:

вул. Гоголівська, 39/11.

вул. Бульварно-Кудрявська, 41, 43А, 43Б, 45, 45Б, 51, 36А, 38, 47/14, 49, 40/13, 42.

вул. Дмитрівська, 2, 18/24.

вул. Ярославів Вал, 21, 21Е, 21Л.

вул. Олеся Гончара, 28А, 32В, 96.

вул. Салютна, 25.

вул. Стадіонна, 5, 6А.

У зв'язку з плановими ремонтними роботами буде тимчасово відключено холодне водопостачання за адресами:

17 листопада з 09:00 до 18:30:

- бульв. Перова, 27б;

– просп. Шухевича, 18;

- вул. Кібальчича, 2, 2а, 1.

18 листопада з 09:00 до 22:30:

- пров. Ужгородський, 7.

22 листопада з 09:00 до 20:00

– вул. Озерна, 18а, 20, 22, 24, 26;

- просп. Оболонський, 49.

22 листопада з 09:00 до 24:00

– вул. Кудряшова, 5, 5а, 3, 5, 7, 12/14, 14а.

22 листопада з 09:00 до 16:30

– вул. Озерна, 26, 28, 30/5.

23 листопада з 09:00 до 22:00

- вул. Героїв Дніпра, 35

23 листопада з 09:00 до 22:00

– вул. Харківське шосе, 201/203.

24 листопада з 09:00 до 18:30:

– вул. Озерна, 24, 26;

- просп. Оболонський, 49.

Київводоканал звертає увагу на те, що відсутність води може бути пов'язана з роботами, що проводяться всередині будинку. В цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).

Варто зазначити, що Київводоканал займається постачанням лише холодної води, у разі відсутності гарячої води необхідно звернутись до Київтеплоенерго.