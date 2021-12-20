У Києві 17 листопада буде відсутня холодна вода: Київводоканал попереджає мешканців про планові роботи

Київводоканал попереджає мешканців столиці, що у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт за наведеними нижче адресами може бути відсутнім подання холодної води.
Також передбачено аварійне вимкнення холодного водопостачання 17 листопада.
Станом на 16:00, 17 листопада тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Костянтинівська, 44.
- вул. Гродненська, 36
- вул. Ігната Хоткевича, 18.
- пров. Ігоря Качуровского, 14/105.
- ул. Костянтина Данькевича, 13.
- пр-т. Леся Курбаса, 3
- вул. Заповітна, 1-12.
- вул. Яблунева, 20, 22А.
- вул. Дружня, 1-47.
- вул. Михайла Дінця, 21А, 23, 23А, 25.
- вул. Івана Піддубного, 2А.
Завершено роботи та відновлено водопостачання за адресами:
- вул. Гоголівська, 39/11.
- вул. Бульварно-Кудрявська, 41, 43А, 43Б, 45, 45Б, 51, 36А, 38, 47/14, 49, 40/13, 42.
- вул. Дмитрівська, 2, 18/24.
- вул. Ярославів Вал, 21, 21Е, 21Л.
- вул. Олеся Гончара, 28А, 32В, 96.
- вул. Салютна, 25.
- вул. Стадіонна, 5, 6А.
У зв'язку з плановими ремонтними роботами буде тимчасово відключено холодне водопостачання за адресами:
17 листопада з 09:00 до 18:30:
- бульв. Перова, 27б;
– просп. Шухевича, 18;
- вул. Кібальчича, 2, 2а, 1.
18 листопада з 09:00 до 22:30:
- пров. Ужгородський, 7.
22 листопада з 09:00 до 20:00
– вул. Озерна, 18а, 20, 22, 24, 26;
- просп. Оболонський, 49.
22 листопада з 09:00 до 24:00
– вул. Кудряшова, 5, 5а, 3, 5, 7, 12/14, 14а.
22 листопада з 09:00 до 16:30
– вул. Озерна, 26, 28, 30/5.
23 листопада з 09:00 до 22:00
- вул. Героїв Дніпра, 35
23 листопада з 09:00 до 22:00
– вул. Харківське шосе, 201/203.
24 листопада з 09:00 до 18:30:
– вул. Озерна, 24, 26;
- просп. Оболонський, 49.
Київводоканал звертає увагу на те, що відсутність води може бути пов'язана з роботами, що проводяться всередині будинку. В цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).
Варто зазначити, що Київводоканал займається постачанням лише холодної води, у разі відсутності гарячої води необхідно звернутись до Київтеплоенерго.
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