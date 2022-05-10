До Києва повернулися 2,5 млн людей

19:29 10 травня Київ, Україна

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, кількість жителів столиці, що повернулися з евакуації, досягла 2,5 млн — це майже дві третини довоєнного населення української столиці.



Підрахунок проводився за допомогою операторів стільникового зв'язку.



«Сьогодні ми можемо підрахувати кількість телефонів у нашому місті. Приблизна кількість — 2,5 млн. До війни 3,5 млн людей перебували у столиці», — розповів Кличко під час телемарафону.



За останні 3 тижні до української столиці повернулися 380 000 людей: 18 квітня Кличко повідомляв, що в Києві перебувало 2,12 млн жителів. За словами мера, місто повертається до нормального життя, проте його не можна назвати таким самим, як до війни. Кличко розповів про обмеження у роботі громадського транспорту.



«Але ми робимо все, щоб сервіс, що надається, функціонував», — запевнив він.



Влада української столиці все ще не рекомендує повертатися до міста. Зокрема, велика кількість зелених зон навколо Києва залишаються замінованими.



«Ймовірність обстрілу, ракетних ударів, на жаль, ще залишається. Ми не можемо забороняти будь-кому повертатися. Ми можемо лише рекомендувати. Якщо ви маєте можливість бути в більш захищених місцях, де немає ризику для вашого життя, будь ласка, залишайтеся там», — порадив Кличко.