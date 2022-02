До Києва приїхав режисер "Ходячих мерців" і кліпів Мадонни

17:19 18 вересень Київ, Україна

Юхан Ренк, відомий кліпмейкер і режисер, проведе два ексклюзивних майстер-класи в Києві.

Режисер серіалів "Чорнобиль" і "Ходячі мерці" на прикладі своїх робіт поділиться досвідом, як знімати серіали, і розповість, як створювався "Чорнобиль".



Але не одними серіалами прославився Ренк. Він - відомий кліпмейкер, який знімав відео найкрутішим зіркам, серед яких - Мадонна, Бейонсе і Девід Боуї.





Зустріч з режисером відбудеться 19 вересня в PMHUB (вул. Іоанна Павла II, 5). Початок о 14:00. Вартість квитків: 3300 гривень.

Кращі кліпи режисера



Мадонна - Nothing Really Matters (1999)

Кліп був знятий під враженням роману "Щоденник гейші", і співачка в ньому зіграла головну роль. Однойменна картина Роба Маршалла вийшла тільки у 2005 році. Спеціально для відео Жан-Поль Готьє пошив для Мадонни костюм, який потім використовувався у турі та на виступі в рамках церемонії "Ґреммі".



Мадонна - Hung Up (2005)

Вдруге Ренк зустрівся з Мадонною у 2005 році, коли зняв кліп на одну з найпопулярніших пісень співачки - Hung Up. Цей сингл був проданий одним з найбільших тиражів - 10 млн примірників.

Що стосується відео, то в режисерському кріслі Ренк виявився тільки після того, як інший кліпмейкер посварився з Мадонною. Це був фотограф Девід Ляшапель. Він хотів зняти ролик в стилі документального кіно, а співачка хотіла отримати яскраве танцювальне відео. Девід не хотів підлаштовуватися, а Юхан був цілком згоден. У кліпі є відсилання до популярного фільму 1977 року "Лихоманка суботнього вечора" з Джоном Траволтою у головній ролі. На думку музичних критиків, картина зіграла велику роль у розвитку популярності жанру диско.



Бейонсе - Me, Myself and I (2004)

Цей кліп був номінований як "Краще R & B Відео" на премію MTV Video Music Awards. Оригінальність відео полягала в тому, що Юхан Ренк запропонував поставити його на реверс, тобто показати глядачам відеоряд у зворотному порядку. На початку ми бачимо співачку, що йде вулицею спиною вперед, а потім глядач дізнається, що перед цим вона посварилася з бойфрендом через його зради.

Девід Боуї - Blackstar (2015) і Lazarus (2016)

Юхан Ренк зняв два останніх відео в кліпографії Девіда Боуї. Причому Lazarus вийшов всього за день до його смерті. Знімався він тоді, коли співак уже знав свій діагноз і навіть приблизний час смерті. Тому й настрій кліпу вийшов відповідний. Але саме цей факт викликав підвищений інтерес до пісні та кліпу. За кількістю переглядів в YouTube Lazarus став найпопулярнішим серед кліпів Боуї, знятих у XXI столітті, - він набрав 56 млн переглядів.

