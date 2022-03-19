До Києва прибула делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста

15:38 16 березня Київ, Україна

До Києва 16 березня прибув Міжнародний комітет Червоного Хреста та його президент Петер Маурер: організація вже надає Києву гуманітарну допомогу.



Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Фейсбуці.



Він зустрівся з делегацією та Маурером та повідомив, що організація вже надає необхідну гуманітарну допомогу цивільному населенню та міським лікарням Києва.

"Ми вдячні, що Міжнародний комітет Червоного Хреста допомагає Україні, особливо у містах, де найскладніша ситуація через атаки Росії. І це важливий сигнал, що президент організації сьогодні в Україні", – сказав Кличко.

Під час зустрічі сторони обговорили спільні заходи, які допоможуть запобігти можливості гуманітарної катастрофи в Україні.