До Києва прибула делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста

До Києва 16 березня прибув Міжнародний комітет Червоного Хреста та його президент Петер Маурер: організація вже надає Києву гуманітарну допомогу.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Фейсбуці.
Він зустрівся з делегацією та Маурером та повідомив, що організація вже надає необхідну гуманітарну допомогу цивільному населенню та міським лікарням Києва.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Фейсбуці.
Він зустрівся з делегацією та Маурером та повідомив, що організація вже надає необхідну гуманітарну допомогу цивільному населенню та міським лікарням Києва.
Під час зустрічі сторони обговорили спільні заходи, які допоможуть запобігти можливості гуманітарної катастрофи в Україні.
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