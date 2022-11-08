Київ відвідала постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд

14:56 08 листопада Київ, Україна

У вівторок, 8 листопада, постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула до України. Про це повідомив директор з комунікацій та прессекретар представництва США при ООН Нейт Еванс.

"Постпред США при ООН перебуває у Києві для зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку США України, коли вона захищає свою свободу та суверенітет в умовах жорстокого та неспровокованого вторгнення росії", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у Посольстві США в Україні, Томас-Грінфілд зустрінеться з лідерами українського уряду. Вона спостерігатиме за зусиллями щодо документування та збереження свідчень звірств, здійснених російськими військами, і почує розповіді тих, хто вижив, із перших вуст.



Під час зустрічі сторони також обговорять глобальну кризу продовольчої безпеки, посилену вторгненням росії, та продовження Чорноморської зернової ініціативи на наступний рік.



Також планується зустріч із гуманітарними організаціями, які працюють над забезпеченням потреб у підготовці до зими вразливих груп населення, які постраждали від атак росії.