У кіберполіції може з'явитися "дитячий" підрозділ

20:22 04 березня Київ, Україна

Згідно з даними досліджень, в Україні 80% дітей користуються соцмережами, з них кожна четверта дитина отримує повідомлення сексуального характеру.

Про це сказав уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба під час пресконференції "Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Як захистити дитину".

"Нам важливо сьогодні також говорити про створення відповідного "дитячого" підрозділу в кіберполіції", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що такий підрозділ має відстежувати можливий небезпечний для дітей контент.



Кулеба розповів, що, за даними досліджень, 80% дітей зареєстровані в соціальних мережах, і серед них кожна четверта дитина розповіла, що отримувала запит, що стосується сексуального насильства та сексуальної експлуатації.



Дитячий омбудсмен зазначив, що хоча є певне обмеження доступу дітей до соцмереж з 13 років, але вони реєструються під різними акаунтами, дієвої верифікації немає.



За словами Кулеби, на сьогодні держави шукають можливості для захисту дітей в Інтернеті.

"Що стосується ТікТок - десятки тисяч звернень, принаймні в мій офіс, від вчителів, від батьків, про заборону взагалі ТікТок. Була буквально минулого тижня інформація, що я нібито виступив за заборону ТікТок - цього не було, але я ставив питання, що треба обговорити питання взагалі з такими мережами, як ТікТок, що робити, тому що це обов'язок держави - захистити наших дітей від шкідливого контенту", - підкреслив уповноважений.

Він додав, що, наприклад, в мережі ТікТок дуже багато контенту, який може підбурювати дітей і наражати їх на небезпеку.