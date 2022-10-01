У кіберполіції може з'явитися "дитячий" підрозділ

Згідно з даними досліджень, в Україні 80% дітей користуються соцмережами, з них кожна четверта дитина отримує повідомлення сексуального характеру.
Про це сказав уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба під час пресконференції "Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Як захистити дитину".
Він уточнив, що такий підрозділ має відстежувати можливий небезпечний для дітей контент.
Кулеба розповів, що, за даними досліджень, 80% дітей зареєстровані в соціальних мережах, і серед них кожна четверта дитина розповіла, що отримувала запит, що стосується сексуального насильства та сексуальної експлуатації.
Дитячий омбудсмен зазначив, що хоча є певне обмеження доступу дітей до соцмереж з 13 років, але вони реєструються під різними акаунтами, дієвої верифікації немає.
За словами Кулеби, на сьогодні держави шукають можливості для захисту дітей в Інтернеті.
Він додав, що, наприклад, в мережі ТікТок дуже багато контенту, який може підбурювати дітей і наражати їх на небезпеку.
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