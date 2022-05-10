У КМДА розповіли, яка частина Києва буде перекрита до Дня Незалежності

16:27 06 серпня Київ, Україна

Починаючи з 18 серпня, на вулицях і площах столиці будуть проводитися генеральні репетиції з нагоди святкування Дня Незалежності, в зв'язку з цим будуть перекривати рух.

Про це повідомляє Київська міська адміністрація.



18, 20, 22 серпня:



з 15:30 до 18:00 - обмеження руху на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалко, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.



з 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 1:15) - перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирській до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петровській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицькій).



з 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 1:15) - обмеження руху транспорту на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В'ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.



24 серпня:



з 6:00 до 08:00 тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалко, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.



з 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик).



з 06:00 до 16:00 орієнтовно - на вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петровській Алеї, Парковій дорозі.



Також окремо рух можуть перекривати під час заходів за участю перших осіб держави:



з 22 до 24 серпня - на Парковій дорозі;



з 6:00 20 серпня до 24 серпня - на вул. Михайла Грушевського;



з 6:00 23 серпня до закінчення заходів - на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до бульвару Тараса Шевченка), вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Рєпіна), вул. Ярославів Вал (на ділянці від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Миколи Лисенка, вул. Малої Житомирської (на ділянці від Володимирського проїзду до Михайлівського провулка).



Повний перелік вулиць, на яких планують перекрити або обмежити рух, в КМДА обіцяють опублікувати пізніше.



Також 18, 20 і 22 серпня буде перекрито доступ громадян до частини Труханового острова.