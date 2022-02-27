У Карпатах випав сніг

11:50 30 травень Київ, Україна

На карпатській горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вночі випав сніг.

Про це повідомляє в Facebook Чорногірський пошуково-рятувальний пост.



"Станом на 7.50 30 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 3-5 м/с", - йдеться в повідомленні.



Температура повітря - +1 ºC.



Нагадаємо, про те, що в Карпатах випало 20 см снігу, ми повідомляли 8 травня.