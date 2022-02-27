У Карпатах випав сніг

На карпатській горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вночі випав сніг.
Про це повідомляє в Facebook Чорногірський пошуково-рятувальний пост.
"Станом на 7.50 30 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 3-5 м/с", - йдеться в повідомленні.
Температура повітря - +1 ºC.
Нагадаємо, про те, що в Карпатах випало 20 см снігу, ми повідомляли 8 травня.
"Станом на 7.50 30 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 3-5 м/с", - йдеться в повідомленні.
Температура повітря - +1 ºC.
Нагадаємо, про те, що в Карпатах випало 20 см снігу, ми повідомляли 8 травня.
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